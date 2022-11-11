В Генштабе сообщили о действиях врага на левом берегу Днепра

Враг пытается сдерживать ВСУ по отдельным направлениям, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По сообщению командования Генштаба, оккупанты наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"В течение текущих суток противник нанес три ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары потерпели районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей", — добавили в генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Сообщается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

"Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", — отметило командование Генштаба.

Враг обстреливает следующие направления:

Слобожанский – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелка Харьковской области;

Купянский и Лиманский – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;

Бахмутский – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;

Авдеевский – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

Новопавловский и Запорожский – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

Ранее на юге украинские военные уничтожили три склада с боеприпасами.

Отметим, что угроза применения ракет, в том числе с Черного моря, остается. Угроза дроновых атак тоже вполне вероятна.

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