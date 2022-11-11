Люди с флагами стоят вдоль трассы: появилось еще одно видео из Херсона

Жители Херсона говорят, что долго ждали ВСУ.

В Херсоне местные жители продолжают праздновать освобождение города от российских оккупантов.

Кадры происходящего в городе публикуют пользователи телеграмм-каналов.

На одном из видео жители Херсона стоят вдоль трассы и с флагами отмечают возвращение Украины в город.

"Как долго мы этого ждали", – пишут местные жители.

Также жители Херсона отмечали возвращение ВСУ на центральной площади города.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Летом украинские военные сообщили о начале освобождения юга Украины. ВСУ уничтожали логистические сети российских оккупантов, командные пункты и базы.

11 ноября украинская разведка сообщила о начале освобождения Херсона. Журналист Константин Рыженко сообщил, что сейчас в городе нет электричества и связи, поскольку все это уничтожили россияне. Также в Сети опубликовали видео, как жители Херсона на улице празднуют возвращение в Украину.

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