Вместе с Украиной в Херсон возвращается и Европа — посол ЕС

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас прокомментировал возвращение Херсона под флаг Украины.

Украина возвращает Херсон под свой контроль. Вместе с украинскими защитниками в только что освобожденный город возвращается и Европа.

Об этом посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал в своем Твиттере.

"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", — написал Маасикас.

Посол ЕС опубликовал фото с центральной площади Свободы в Херсоне, где рядом с украинским флагом развевается и флаг Евросоюза.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Костиантин Рыженко pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября зашли в Херсон. В соцсетях появляются кадры, на которых украинцы с флагами гуляют по центру Херсона и фотографируются. ТСН.ua собрал счастливые фото украинцев.

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