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Разом із Україною до Херсона повертається і Європа — посол ЄС

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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1152
Час на прочитання
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Разом із Україною до Херсона повертається і Європа — посол ЄС

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував повернення Херсона під український прапор.

Україна повертає Херсон під свій контроль. Разом з українськими захисниками до щойно звільненого міста повертається і Європа.

Про це посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у своєму Твітері.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", — написав Маасікас.

Посол ЄС опублікував фото з центральної площі Свободи у Херсоні, де поруч з українським прапором розвівається і прапор Євросоюзу.

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада зайшли до Херсона. В соцмережах з’являються кадри, на яких українці з прапорами гуляють центром Херсона і фотографуються. ТСН.ua звібрав щасливі світлини українців.

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Дата публікації
Перегляди
1152
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