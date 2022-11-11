Разом із Україною до Херсона повертається і Європа — посол ЄС

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував повернення Херсона під український прапор.

Україна повертає Херсон під свій контроль. Разом з українськими захисниками до щойно звільненого міста повертається і Європа.

Про це посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у своєму Твітері.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", — написав Маасікас.

Посол ЄС опублікував фото з центральної площі Свободи у Херсоні, де поруч з українським прапором розвівається і прапор Євросоюзу.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада зайшли до Херсона. В соцмережах з’являються кадри, на яких українці з прапорами гуляють центром Херсона і фотографуються. ТСН.ua звібрав щасливі світлини українців.

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