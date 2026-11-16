Це буде девʼятий транш за програмою Ukraine Facility / © Associated Press

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Рада ЄС виділить Україні фінансову підтримку в майже вісім мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Близько 5 млрд євро із цієї суми надійдуть із коштів кредиту на підтримку України 2026 року.

Про це повідомили в Раді ЄС.

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Гроші надійдуть, оскільки Україна виконала понад 20 кроків за планом реформ. Вони стосуються судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державним майном, людського капіталу, умов для бізнесу, децентралізації, регіональної політики, енергетики, аграрного сектора, цифрової трансформації та захисту довкілля.

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Програму Ukraine Facility створили 1 березня 2024 року. Вона передбачає понад €50 млрд грантів і кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України до 2027 року.

Реакція президента Зеленського

Зеленський подякував Європейській комісії за підтримку України.

«Дякую Європейській комісії та Європейській раді за схвалення найбільшої разової виплати для України в межах Ukraine Facility вартістю майже 8 мільярдів євро. Дякую президентці Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, зважаючи на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на нашу енергетику, тепло- та водопостачання, а також іншу критичну інфраструктуру», — зазначив Зеленський.

Заява прем’єра Сергія Корецького

«Це важлива підтримка для збереження фінансової стійкості України та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни. Рішення стало можливим завдяки виконанню Україною зобов’язань, передбачених Планом України за другий квартал 2026 року, та спільній роботі уряду й парламенту. Ухвалено низку важливих рішень у державному управлінні, фінансовому секторі, енергетиці та інших напрямах. Важливо зберегти темп і забезпечити виконання наступних індикаторів Плану України, від яких залежить подальше фінансування в межах Ukraine Facility», — заявив Корецький.

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Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд розпочали роботу над переглядами програми EFF, за результатами яких Київ розраховує залучити транш у розмірі 1,67 мільярда доларів.

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