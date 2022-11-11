"Трофеїв вистачає": Арестович про полонених та врати окупантів у Херсоні

Після деокупації Херсона радник Офісу президента Олексій Арестович зробив допис про втрати окупантів там.

Про це він написав у соцмережі.

"Встигли вискочити, зарази. Полонених небагато, втрати, в основному. Але трофеїв вистачає", - зазначив Арестович.

Точну кількість полонених російських окупантів та кинуту техніку армії РФ радник поки не повідомив.

Деокупація херсона: що відомо

Нагадаємо, Херсон офіційно повернувся під контроль України. ЗСУ зайшли до міста.

У соцмережах вже публікують фото і відео українських військових на вулицях міста, зокрема у мікрорайоні Шуменський.

Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в березні.

Тепер разом із Україною до Херсона повертається і Європа, - саме так прокоментував деокупацію міста посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

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