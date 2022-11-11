"Трофеїв вистачає": Арестович про полонених та врати окупантів у Херсоні

Херсон повернувся під контроль України.
Після деокупації Херсона радник Офісу президента Олексій Арестович зробив допис про втрати окупантів там.
Про це він написав у соцмережі.
"Встигли вискочити, зарази. Полонених небагато, втрати, в основному. Але трофеїв вистачає", - зазначив Арестович.
Точну кількість полонених російських окупантів та кинуту техніку армії РФ радник поки не повідомив.
Деокупація херсона: що відомо
Нагадаємо, Херсон офіційно повернувся під контроль України. ЗСУ зайшли до міста.
У соцмережах вже публікують фото і відео українських військових на вулицях міста, зокрема у мікрорайоні Шуменський.
Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в березні.
Тепер разом із Україною до Херсона повертається і Європа, - саме так прокоментував деокупацію міста посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.
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