"Трофеев хватает": Арестович о пленных и потерях оккупантов в Херсоне

Херсон вернулся под контроль Украины.
После деоккупации Херсона советник офиса президента Алексей Арестович сделал сообщение о потерях оккупантов там.
Об этом он написал в соцсети.
"Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потери, в основном. Но трофеев хватает", — отметил Арестович.
Точное количество пленных российских оккупантов и брошенную технику армии РФ советник пока не сообщил.
Деокупация херсона: что известно
Напомним, Херсон официально вернулся под контроль Украины. ВСУ вошли в город.
В соцсетях уже публикуют фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.
Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после полномасштабного вторжения в Украину в марте.
Теперь вместе с Украиной в Херсон возвращается и Европа, – именно так сказал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
Читайте также: