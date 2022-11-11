"Трофеев хватает": Арестович о пленных и потерях оккупантов в Херсоне

После деоккупации Херсона советник офиса президента Алексей Арестович сделал сообщение о потерях оккупантов там.

Об этом он написал в соцсети.

"Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потери, в основном. Но трофеев хватает", — отметил Арестович.

Точное количество пленных российских оккупантов и брошенную технику армии РФ советник пока не сообщил.

Деокупация херсона: что известно

Напомним, Херсон официально вернулся под контроль Украины. ВСУ вошли в город.

В соцсетях уже публикуют фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.

Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после полномасштабного вторжения в Украину в марте.

Теперь вместе с Украиной в Херсон возвращается и Европа, – именно так сказал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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