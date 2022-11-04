Решающая битва за юг: почему Путин вгрызается зубами в Херсон

Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне осенью, признало это и российское Министерство обороны. Это стало самым большим наступлением Украины на юге.

Для президента РФ Владимира Путина город Херсон является самой большой победой с начала агрессии против Украины, поэтому он будет бросать на оборону города все силы.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание напоминает, что штурм города Херсона — единственной региональной столицы, которую России удалось захватить с начала вторжения 24 февраля — может быть неизбежным. Украинская сторона намекает на освобождение региона в ближайшее время.

Однако Россия не выявила никаких признаков того, что она готова отказаться от города или Херсонской области, которая имеет огромное стратегическое и политическое значение для Кремля. Россия временно укрепила свои силы у Херсона, чтобы прикрыть отступление к восточному берегу реки Днепр, а также приказала эвакуировать гражданское население из оккупированных районов на западном берегу.



На прошлой неделе украинские вооруженные силы заявили, что Россия перебросила дополнительно 1000 военных на территорию вокруг города Херсона, довоенное население которого составило около 300 тысяч человек. Но в четверг поступили противоречивые данные о действиях РФ.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, что некоторые российские блокпосты российские солдаты оставили, а российский флаг больше не развевается на здании областной администрации.

Западные официальные лица заявили, что российские войска, похоже, были готовы отступить на восточный берег реки Днепр. Но высокопоставленный украинский чиновник заявил местным СМИ, что спущенное знамя может быть приемом, чтобы заманить ВСУ в город, где на них могут напасть российские солдаты, переодетые под гражданских.

Гауляйтер Кирилл Стремоусов также заявил, что на линии фронта идут "тяжелые бои, но ситуация остается под контролем".

"Любое решение об отступлении, "скорее всего, связано с принятием россиянами долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать собственные запасы боеприпасов, поддерживать количество своих войск и готовиться к зиме", — пишет издание.

Усилия по освобождению городов в Херсонской области в последние дни еще больше замедлились из-за погодных условий. И российская оборона, кажется, не движется, как это было, когда украинские войска прошли через Харьков в сентябре.

Херсонская область образует последний важный компонент "сухопутного моста" из материковой России в Крым, к которому Путин стремился с тех пор, как Москва вторглась на полуостров и незаконно аннексировала его в 2014 году.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом увольняют Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

30 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.

Россияне готовят Херсон к возможным боевым действиям и запугивают население

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