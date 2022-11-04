Вирішальна битва за південь: чому Путін вгризається зубами в Херсон

Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні восени, це визнало й російське Міністерство оборони. Це стало найбільшим наступом України на півдні.

Для президента РФ Володимира Путіна місто Херсон є найбільшою перемогою від початку агресії проти України, тому він буде кидати на оборону міста всі сили.

Про це пише видання The Washington Post.

Видання нагадує, що штурм міста Херсон — єдиної регіональної столиці, яку Росії вдалося захопити від початку вторгнення 24 лютого — може бути неминучим. Українська сторона натякає на звільнення регіону найближчим часом.

Однак Росія не виявила жодних ознак того, що вона готова відмовитися від міста чи Херсонської області загалом, яка має величезне стратегічне та політичне значення для Кремля. Росія тимчасово зміцнила свої сили біля Херсона, щоб прикрити відступ до східного берега річки Дніпро, а також наказала евакуювати цивільне населення з окупованих районів на західному березі.



Минулого тижня українські збройні сили заявили, що Росія перекинула додатково 1000 військових на територію навколо міста Херсона, довоєнне населення якого становило приблизно 300 тисяч осіб. Але в четвер надійшли суперечливі дані про дії РФ.

У соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, що деякі російські блокпости російські солдати залишили, а російський прапор більше не майорить на будівлі обласної адміністрації.

Західні офіційні особи заявили, що російські війська, схоже, були готові відступити на східний берег річки Дніпро. Але високопоставлений український чиновник заявив місцевим ЗМІ, що спущений прапор може бути прийомом, щоб заманити ЗСУ до міста, де на них можуть напасти російські солдати, переодягнені під цивільних.

Гауляйтер Кирило Стремоусов також заявив, що на лінії фронту точаться "важкі бої, але ситуація залишається під контролем".

"Будь-яке рішення про відступ, "найімовірніше, пов'язане з ухваленням росіянами довгострокових стратегічних рішень про те, де краще оборонятися, щоб бути ефективними, підтримувати власні запаси боєприпасів, підтримувати кількість своїх військ і готуватися до зими" ,- пише видання.

Зусилля зі звільнення міст на Херсонщині останніми днями ще більше сповільнилися через погодні умови. І російська оборона, здається, не руйнується, як це було, коли українські війська пройшли через Харків у вересні.

Херсонська область утворює останній важливий компонент "сухопутного мосту" з материкової Росії до Криму, якого Путін прагнув відтоді, як Москва вторглася на півострів і незаконно анексувала його 2014 року.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський пояснив, що російські війська, попри заяви командування РФ, не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.

Росіяни готують Херсон до можливих бойових дій і залякують населення

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