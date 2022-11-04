"Ми звільнимо Іран, вони самі себе звільнять дуже скоро" - Байден

Президент США Джо Байден зробив відповідну заяву на тлі протестів в Ірані.

Іранці незабаром самі себе звільнять.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден на тлі протестів в Ірані.

Про це повідомляє Associated Press.

Байден виступав на передвиборному мітингу на підтримку представника демократів Майка Левіна. На заході прихильники протестів підняли телефони із написом Free Iran ("Свободу Ірану").

"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони звільнять себе дуже скоро", – сказав Байден.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

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