"Мы освободим Иран, они сами себя освободят очень скоро" — Байден

Президент США Джо Байден сделал заявление на фоне протестов в Иране.

Иранцы вскоре сами себя уволят.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне протестов в Иране.

Об этом сообщает Associated Press.

Байден выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью Free Iran ("Свободу Ирану").

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что нет подтверждения того, что Россия получила иранские баллистические ракеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России, теперь дело непосредственно за Тегераном.

Иран может начать новую войну; флаг мести; обострение на Ближнем Востоке – Игорь Семиволос

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