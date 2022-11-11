У Генштабі повідомили про дії ворога на лівому березі Дніпра

Ворог намагається стримувати ЗСУ на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За повідомленням командування Генштабу, окупанти наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін.

Повідомляється, що Блорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

"Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - зазначило командування Генштабу.

Ворог обстрілює наступні напрямки:

Слобожанський - з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

Куп’янськоий та Лиманський - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

Бахмутський - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

Авдіївський - з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

Новопавлівський та Запорізький - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

Раніше на півдні українські військові знищили три склади з боєприпасами.

Зазначимо, що загроза застосування ракет, в тому числі з Чорного моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна.

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