У Генштабі повідомили про дії ворога на лівому березі Дніпра

Ворог обстрілює 7 напрямків.
Ворог намагається стримувати ЗСУ на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За повідомленням командування Генштабу, окупанти наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
"Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у генштабі ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін.
Повідомляється, що Блорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.
"Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - зазначило командування Генштабу.
Ворог обстрілює наступні напрямки:
- Слобожанський - з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;
- Куп’янськоий та Лиманський - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;
- Бахмутський - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;
- Авдіївський - з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
- Новопавлівський та Запорізький - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.
Раніше на півдні українські військові знищили три склади з боєприпасами.
Зазначимо, що загроза застосування ракет, в тому числі з Чорного моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна.
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