Військовий експерт пояснив, чому росіяни не наступають на південному фронті

Резерви та боєприпаси, які російська армія намагається підтягнути до лінії фронту, планомірно знищує українська авіація.
Левова частка успішних ударів української авіації припадає на Південнобузький напрямок, тому не йдеться про жоден наступ росіян на цій ділянці фронту.
Про це говорив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.
“Російські війська сидять в обороні, і ті резерви, які вони намагаються підтягнути, ті матеріальні засоби, які вони намагаються привезти до лінії фронту, ми планомірно знищуємо нашою авіацією”, - зазначив він.
За його словами, у щоденних зведеннях з фронту йдеться про кількість завданих авіаударів і цілі, які були уражені, наголосивши, що левова частка припадає саме на Південнобузький напрямок, щоб не допустити постачання.
“Не йдеться про жоден наступ росіян”, - наголосив він.
Експерт пригадав, як у березні цього року російська армія наступала на Київ “навмання”, не маючи необхідного постачання палива та боєприпасів, і чим це закінчилося.
“Усе, що вони підтягують у свої тили, ми досить добре проріджуємо, в цьому наша перевага. Із 3-5 снарядів, які вони привозять, на передові позиції потрапляє 1-2. Їхня артилерія на сьогодні мовчить. Коли починає літати авіація — її одразу збивають. Настане той момент, коли їм нічим буде воювати, і почнеться відступ. Тоді ми підемо вперед”, - резюмував Жданов.
Нагадаємо, для президента РФ Володимира Путіна місто Херсон є найбільшою перемогою від початку агресії проти України, тому він буде кидати на оборону міста всі сили.
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