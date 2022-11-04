В Україні вперше після початку війни відбудували два великих стратегічних мости: де саме

Мости довелося підірвати ще в лютому, щоб зупинити наступ окупантів на Київ.

Вперше в Україні після російського вторгнення відбудували два великих стратегічних мости. Один із об’єктів – міст через Трубіж біля селища Борщів на Харківській трасі. Другий – міст через річку Ірпінь у Стоянці на Житомирській трасі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Обидва шляхопроводи довелося підірвати ще в лютому, щоб зупинити наступ окупантів на Київ. Відновлення обох мостів дозволяє відкрити повноцінну роботу стратегічного транспортного коридору від західного кордону до Києва, Полтави та Харкова.

По щойно відкритій правій частині мосту через річку Ірпінь вже ганяють автівки. А під мостом будівельники наводять марафет. Підфарбувати, зашліфувати та облаштувати – косметичні роботи мають закінчити за тиждень. Проте ще пів року тому міст біля Стоянки лежав у воді.

З початком повномасштабного вторгнення міст біля Стоянки опинився в епіцентрі бойових дій. Місцеві жителі, намагаючись втекти від війни, потрапляли під щільний обстріл російських військ. Склади, заправки та житлові будинки росіяни знищували з танків та артилерії. Шляхопровід навмисно не зачіпали, бо це був шлях до столиці. Тому на третій день війни міст довелося підірвати. Швидкий наступ ворога зупинили.

Після звільнення Київщини від рашистів дорожники одразу почали відновлювати стратегічні об’єкти. Першим у черзі став міст біля Стоянки. Трасою Київ-Чоп доставляють більшість гуманітарної та військової допомоги з-за кордону. Тому вже у квітні військові звели тимчасову переправу. А у травні відновили лівий проїзд. Це була перша відбудована мостова споруда в країні від початку війни.

Праву частину проїзду будували п’ять місяців. Будівельники кажуть – це рекорд швидкості. Зазвичай на зведення таких споруд витрачають щонайменше рік. Фактично це новий міст, і в рази міцніший за свого попередника.

"Його розрахунковий термін служби – 80 років. Але це означає, що сама конструкція стоятиме 80 років, але кожні 20 років треба робити капремонт", – розповів керівник проєкту з будівництва мосту Олександр Бенюх.

Відкривши праву частину проїзду, дорожники обмежили рух лівою. Старі опори не витримують навантаження, тому доведеться їх зміцнювати чи міняти. Проте водії вже відчули полегшення, заторів стало помітно менше.

"Звуження було, затори вранці. Трохи було незручно. – Простіше буде? – Звісно, я щойно з Житомира – жодних проблем", – розповідають водії.

Через воєнні дії на Київщині було повністю зруйновано 48 мостів. Тому десятки населених пунктів були відрізані від зручного сполучення зі столицею. Зведення шляхопроводів значно покращує логістику як для військових, так і для цивільних.

"Транспортне сполучення відновлене повністю на всіх 48 об’єктах. Побудовані об’їзні дороги і шляхи. У нас 10 об’єктів відновлено повністю і зараз запроєктовано ще 10 проєктів. Ми можемо розпочинати їхню реалізацію", – розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Відновлення мостів в Україні відкриває повноцінну роботу стратегічного транспортного коридору від західного кордону до центру та сходу країни. Тимчасові переправи біля відновлених об’єктів не прибиратимуть, їх використовуватимуть в разі ускладнення руху на основних магістралях.

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