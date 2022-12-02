Взрыв в Днепре: Филатов рассказал детали о сильном задымлении в городе

В Днепре днем 2 декабря прогремел взрыв. После этого в городе появилось задымление. Однако оказалось, что это не результат "прилета".
Задымление, которое днепряне видели после взрыва в городе, является результатом охлаждения кокса на одном из предприятий.
Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Борис Филатов.
“Днепряне, дым, который вы увидели в телеграмм-каналах, это результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Совпало. Успокойтесь и не беспокойтесь. Всю официальную информацию ждем от военной администрации. Верим в ВСУ и ПВО”, — подчеркнул Борис Филатов.
Напомним, что взрыв в Днепре прогремел днем 2 декабря. Сразу после этого началась воздушная тревога. В соцсетях писали, что взрыв мог быть работой ПВО.
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