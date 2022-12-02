СБУ разоблачила на Днепропетровщине двух коллаборантов: фото

СБУ на Днепропетровщине разоблачила очередных коллаборантов и заблокировала их антиукраинскую агитацию в Сети.

Служба безопасности Украины разоблачила двух коллаборантов в Павлоградском районе Днепропетровской области, которые занимались антиукраинской агитацией.

Об этом сообщил в Управлении СБУ Днепропетровской области.

"Так, заблокирована деятельность жительницы Павлограда, которая имея российские "корни", всегда считала "русский мир" лучшим путем для современной Украины. Она постила пророссийские материалы в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Агитационные материалы она брала из российских ресурсов и пабликов. Сообщения в основном, касались глорифификации российского диктатора, поддержки действий вражеских войск и оккупации украинских территорий. В антиукраинских нарративах оккупанты подавались исключительно как освободители украинских граждан от нацизма — "герои, которые несут свободу Украине", — говорится в сообщении.

Еще один житель Павлоградского района, уроженец РФ, тоже занимался антиукраинской агитацией. Через личный аккаунта в запрещенной соцсети он распространял антиукраинские месседжи и отрицал вооруженную агрессию россиян против Украины.

"Посты с одобрением действий путинского режима, поддержки оккупации украинских территорий и призывов к сотрудничеству с врагом, стали ежедневным делом для коллаборанта. Публикация, в которой один из российских депутатов предлагал отменить мораторий на смертную казнь специально для украинских героев из "Азова", тоже нашла поддержку вражеского приспешника", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили антиукраинских пропагандистов и прекратили враждебную агитацию.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.

В рамках начатых уголовных производств по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины двум российским сторонникам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Коллаборанты в Украине

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

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