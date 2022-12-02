СБУ викрила на Дніпропетровщині двох колаборантів: фото

СБУ на Дніпропетровщині викрила чергових колаборантів і заблокувала їхню антиукраїнську агітацію в Мережі.

Служба безпеки України викрила двох колаборантів у Павлоградському районі Дніпропетровської області, які займалися антиукраїнською агітацією.

Про це повідомилил в Управлінні СБУ Дніпропетровської області.

"Так, заблоковано діяльність мешканки Павлограда, яка, маючи російські "коріння", завжди вважала "рускій мір" найкращим шляхом для сучасної України. Вона постила проросійські матеріали в забороненій соціальній мережі "Однокласники". Агітаційні матеріали вона брала з російських ресурсів та пабліків. Дописи переважно стосувалися глорифікації російського диктатора, підтримки дій ворожих військ та окупації українських територій. В антиукраїнських наративах окупанти подавалися виключно, як визволителі українських громадян від нацизму – "герої, які несуть свободу Україні", - йдеться у повідомленні.

Ще один мешканець Павлоградського району, уродженець РФ, теж займався антиукраїнською агітацією. Через особистий акаунт у забороненій соцмережі він розповсюджував антиукраїнські меседжі та заперечував збройну агресію росіян проти України.

"Дописи зі схваленням дій путінського режиму, підтримки окупації українських територій і закликів до співпраці з ворогом стали щоденною справою для колаборанта. Публікація, в якій один з російських депутатів пропонував відмінити мораторій на смертну кару спеціально для українських героїв з "Азову", теж знайшла підтримку ворожого поплічника", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень за ст. 111-1 Кримінального кодексу України двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.

Колаборанти в Україні

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

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