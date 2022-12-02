МВД дало рекомендации людям на случай отключения света.
Жителей Молдовы призывают подготовить "тревожный чемоданчик" с вещами первой необходимости: документами, деньгами, лекарствами.
Об этом идет речь в правительственном Telegram-канале Prima Sursă.
"Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, и это сказывается на Республике Молдова. Несколько рекомендаций от МВД на случай новых отключений электроэнергии в стране", — говорится в сообщении.
Пешеходам рекомендуют носить светоотражающие элементы и включать фонарики. Отмечают, что людям в помещениях следует ходить по лестнице, а не лифтам, а также вытащить из розеток электроприборы.
Напомним, что Молдову обесточило после массированной ракетной атаки агрессорки России по энергетическим объектам Украины. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Москва пытается оставить ее страну в темноте.
В стране наблюдается дефицит электроэнергии, поэтому граждан призывали экономить.
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