Зірка "Сам удома" Маколей Калкін вдруге став батьком – ЗМІ

Американський актор, зірка комедії "Сам удома" Маколей Калкін вдруге став батьком.

У артиста та його нареченої, акторки Бренди Сонг народився другий син. Про поповнення у зірковій родині розповіло видання Us Weekly. За повідомленням журналу, Калкін та Сонг стали батьками ще у грудні минулого року, але радісною звісткою ділитися не квапилися.

До речі, так само Маколей та Бренда тривалий час не розсекречували народження свого первістка, сина Дакоти Сонга Калкіна, який з'явився на світ у квітні 2021 року.

Маколей Калкін та Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Та згодом пара у короткому повідомленні в соцмережах підтвердила, що ""не тямить себе від щастя" у зв'язку з народженням сина.

Зазначимо, що доля звела Маколея Калкіна та Бренду Сонг на зніманнях фільму у Таїланді. Зустрічатися закохані почали 2017 року. 2021-го у пари народився син Дакота, якого батьки назвали на честь загиблої сестри Калкіна.

Маколей Калкін та Бренда Сонг / Фото: instagram.com/brendasong

На початку 2022 року у ЗМІ почали активно обговорювати, що Маколей Калкін освідчився Бренді Сонг. Але, оскільки актори не дуже люблять афішувати особисте життя, тому, наразі достеменно невідомо, чи повів таки Калкін обраницю під вінець.

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