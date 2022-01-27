41-річний Маколей Калкін вдруге одружується – ЗМІ

Актор заручився із мамою свого сина.

Відомий американський актор, зірка "Сам удома" Маколей Калкін вдруге одружується.

41-річний знаменитість освідчився мамі свого сина, 33-річній акторці Бренді Сонг. Про це пише видання People з посиланням на власне джерело. Так, днями папараці заскочили кохану знаменитості з діамантовою обручкою на безіменному пальці лівої руки. Втім, пара поки що не зробила офіційної заяви.

Маколей Калкін та Бренда Сонг / instagram.com/brendasong

Зауважимо, Маколей та Бренда познайомилися декілька років тому в Таїланді на зніманнях фільму. Роман актори закрутили 2017 року, а невдовзі почали жити разом. Пара стала батьками у квітні 2021 року. Хлопчика закохані вирішили назвати на честь загиблої сестри Калкіна – Дакота.

Для Сонг шлюб стане першим, а для Калкіна – другий. 1998 року він одружився з акторкою Рейчел Майнер. Втім, за чотири роки пара розлучилася.

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