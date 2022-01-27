Аномальна хуртовина в Туреччині: снігопад заблокував автомобілі на трасах

Авто стоять просто посеред доріг.

У Туреччині серез аномальні снігопади на дорогах застрягли близько ста автомобілів.

Про це повідомляє видання "Trthaber".

Багато машин були заблоковані на ділянці траси D-400 Дорога сполучає Анталію з Муглою, між кварталами Давазлар та Яву району Демре.

Багато автомобілів, особливо без зимової гуми, залишилися на дорозі. Водії, які не змогли проїхати, припаркували авто на узбіччях. Втім, деякі їх також залишали на дорозі.

Associated Press

До слова, кілька днів тому в Туреччині розпочалися сильні снігопади. В містах було припинені польоти літаків. Тисячі людей застрягли у транспорті, бо основні дороги у місті було закрито.

Severe Snow Storm in Turkey #Istanbul #City People Stranded...on the highways pic.twitter.com/fTucWUdG2F — Kernow Weather Team (@KWTWeather) January 25, 2022

#Turkey:



The Istanbul Airport has suspended all flights on further notice due to adverse weather conditions that is preventing the airport to run normally.#turkishairlines #THY #IST #Istanbul



pic.twitter.com/OlMtdUDRXZ — AceJace™ (@AceJaceu) January 24, 2022

Як повідомлялося, грецькі Афіни напередодні накрила снігова буря "Ельпіда", а тому вівторок, 25 січня, в місті оголосили вихідним днем. Негода призвела до копапсу на дорогах. Сотні автомобілів зупинилися на афінських вулицях через сніг. У столиці Греції тимчасово припинилося залізничне і автобусне сполучення. Національний перевізник Aegean Airlines скасував у понеділок усі рейси. Авіасплучення планують відновити у середу, 26 січня.

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