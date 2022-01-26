Аварія з дітьми: у Лондоні пасажирський автобус в'їхав у будинок

Аварія з дітьми: у Лондоні пасажирський автобус в'їхав у будинок

Транспорт віз дітей до школи.

На півночі Лондона пасажирський автобус в'їхав у будинок: 19 людей постраждали.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.

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П'ятьох поранених - двох дорослих і трьох дітей - забрали до лікарень. Решта потерпілих отримали допомогу від медиків на місці. Водія рятувальникам довелося буквально вирізати з кабіни. Метал затиснув його, а тому вийти чоловік не міг.

Двоповерховий міський автобус, в якому було чимало школярів, в'їхав у крамницю побутової техніки. Переході одразу ж кинулися на допомогу пасажирам. За їхніми словами, з салону виводили переляканих школярів, які їхали на заняття до розташованої неподалік школи.

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Відомо, що за лічені хвилини до аварії цей самий автобус мало не збив жінку на пішоходному переході. За повідомленнями, водій міг втратити контроль над транспортом, в якого відмовили гальма. Розслідування всіх обставин аварії нині триває.

Як повідомлялося, в мериканському місті Дунбар, штат Західна Вірджинія, під час прямого включення журналістку каналу WSAZ-TV Торі Йоргі збив автомобіль. Після цього дівчина встала і продовжила працювати.

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