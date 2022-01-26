Авария с детьми: в Лондоне пассажирский автобус въехал в дом

Транспорт вез детей в школу.
На севере Лондона пассажирский автобус въехал в здание: 19 человек пострадали.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.
Пятерых раненых — двоих взрослых и троих детей — забрали в больницы. Остальные потерпевшие получили помощь от медиков на месте. Водителя спасателям пришлось буквально вырезать из кабины. Металл зажал его, а потому выйти мужчина не мог.
Двухэтажный городской автобус, в котором было немало школьников, въехал в магазин бытовой техники. Переходы сразу же бросились на помощь пассажирам. По их словам, из салона выводили испуганных школьников, которые ехали на занятия в расположенную неподалеку школу.
Известно, что за считанные минуты до аварии этот автобус чуть не сбил женщину на пешеходном переходе. По сообщениям, водитель мог потерять контроль над транспортом, у которого отказали тормоза. Расследование всех обстоятельств аварии в настоящее время продолжается.
Как сообщалось, в мериканском городе Дунбар, штат Западная Вирджиния, при прямом включении журналистку канала WSAZ-TV Тори Йорги сбил автомобиль. После этого девушка встала и продолжила работу.
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