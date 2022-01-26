Авария с детьми: в Лондоне пассажирский автобус въехал в дом

Авария с детьми: в Лондоне пассажирский автобус въехал в дом

Транспорт вез детей в школу.

На севере Лондона пассажирский автобус въехал в здание: 19 человек пострадали.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.

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Пятерых раненых — двоих взрослых и троих детей — забрали в больницы. Остальные потерпевшие получили помощь от медиков на месте. Водителя спасателям пришлось буквально вырезать из кабины. Металл зажал его, а потому выйти мужчина не мог.

Двухэтажный городской автобус, в котором было немало школьников, въехал в магазин бытовой техники. Переходы сразу же бросились на помощь пассажирам. По их словам, из салона выводили испуганных школьников, которые ехали на занятия в расположенную неподалеку школу.

Новости мира: в Лондоне во время аварии пострадали 19 человек

Известно, что за считанные минуты до аварии этот автобус чуть не сбил женщину на пешеходном переходе. По сообщениям, водитель мог потерять контроль над транспортом, у которого отказали тормоза. Расследование всех обстоятельств аварии в настоящее время продолжается.

Как сообщалось, в мериканском городе Дунбар, штат Западная Вирджиния, при прямом включении журналистку канала WSAZ-TV Тори Йорги сбил автомобиль. После этого девушка встала и продолжила работу.

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