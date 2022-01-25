Аномальна зима в Стамбулі: негода паралізувала життя у місті

Випало 15 см снігу.

Аномальна зима в Стамбулі: у турецькому мегаполісі випало 15 сантиметрів снігу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 січня.

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У Стамбулі закрили автовокзали і деякі в’їзди до міста. Крім того, зменшили години роботи держустанов і частково закрили школи. Негода стала причиною скасування авіаційних рейсів і зупинки поромного сполучення в одному з найбільших міст країни.

Втім, стамбульський мер запевняє, що сніг приніс і суттєву користь. Мовляв, коли він розтане, рівень води у водоймах зросте. Справа у тому, що досі місто й околиці потерпали від сильної посухи, спричиненої змінами клімату. З ними турецька влада вирішила активно боротися минулоріч: хочуть збільшити частку відновлювальної енергетики вже до наступного року.

Новини світу: в турецькому мегаполісі випало 15 сантиметрів снігу

Як повідомлялося, Грецію накрив потужний шторм "Елпіс": популярні курорти опинилися під сніговими заметами. Хуртовина вирує від початку вихідних. Засніжило в Афінах, а також на островах Санторіні та Міконос, які дуже популярні серед мандрівників. Місцеві кажуть, що такої негоди не бачили десятки років.

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