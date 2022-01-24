Де у світі найдорожче жити: рейтинг міст очолив Тель-Авів

За прогнозами EIU, очікується подальше зростання цін у багатьох містах протягом 2022 року.

Згідно з дворічним звітом Economist Intelligence Unit (EIU), найдорожчим містом у світі для проживання у 2021 році став Тель-Авів.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що у 2021 році ізраїльське місто вперше очолило цей рейтинг, піднявшись з п'ятого місця. Так, у дослідженні EIU, у якому розглядалися ціни на понад 200 товарів і послуг у 173 містах, йдеться, що в Тель-Авіві здорожчали близько десятої частини товарів.

Причинами цього стали інфляція, коливання курсів валют і зміна споживчого попиту, які призвели до зростання цін на сировину та інші товари, повідомляє EIU. Згідно з дослідженням, найбільше здорожчав транспорт: у 2021 році вартість бензину за літр в середньому виросла на 21%.

Столиця Франції Париж опустилася на друге місце в рейтингу, поруч із Сінгапуром. Найбільше падіння рейтингу відбулося в Римі (Італія) через різке зниження вартості продуктів харчування та одягу.

Найдорожчі міста світу 2021 року:

Тель-Авів, Ізраїль Париж, Франція Сінгапур Цюріх, Швейцарія Гонконг, Китай Нью-Йорк, США Женева, Швейцарія Копенгаген, Данія Лос-Анджелес, США Осака, Японія

За прогнозами EIU, протягом 2022 року у багатьох містах ціни на товари та послуги продовжать зростати.