У Миколаєві перевіряють готовність бомбосховищ: що сталося

Всі сховища підготують до роботи.

У Миколаєві міська влада перевіряє готовність та стан бомбосховищ. Однак містянам не варто хвилюватися про воєнні дії.

Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, пише місцеве видання shipovnik.ua.

“Ми наразі займаємося підготовкою перевірки бомбосховищ, триває активна робота. Адже там є проблеми технічного характеру, тобто деякі обленерго не підключає і просить поставити лічильники, десь бізнесмени із сумнівним минулим оформляли право власності на підвали”, – уточнив він.

На запитання про те, чи готове місто захищати себе у разі воєнних дій, мер відповів, що кілька військових частин, розташованих у Миколаєві, допомагають мешканцям почуватися у безпеці.

“У Миколаєві - одне з найбільших військових угруповань в Україні. Я думаю, миколаївці не думають про війну і дуже розслаблені через те, що в нас дуже великий військовий контингент, за що їм велике спасибі – миколаївці сплять спокійно, – сказав Сенкевич.

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Нагадаємо, на тлі тривожних новин з кордонів в українських містах почали перевіряти готовність укриттів для населення, яких лише в столиці налічують понад чотири тисячі. У Києві та інших містах-мільйонниках їх навіть звели в спеціальну інтерактивну мапу.

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