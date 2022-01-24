Біткоїн продовжив падіння, вартість криптовалюти обвалилася до піврічного мінімуму

Від початку року найпопулярніша криптовалюта у світі втратила 27% своєї вартості.

Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі – біткоїна – у понеділок, 24 січня, знизилася до 33 600 доларів США. Це є найнижчим показником від 24 липня 2021 року.

Про це повідомляє Coindesk.

Зазначається, що друга за популярністю криптовалюта – Ether впала на 10%, до 2 270 доларів США, що дорівнює її найнижчому показникові від 28 липня 2021 року.

Нагадаємо:

21 січня найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin впала до 38 536 доларів – найнижчого значення від початку серпня 2021 року.

Тим часом у Євросоюзі слідом за Китаєм можуть заборонити видобуток цифрових активів. Пропонують заборонити алгоритм, який зокрема, використовує Bitcoin.

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