Биткоин продолжил падение, стоимость криптовалюты обвалилась до полугодового минимума

С начала года популярнейшая криптовалюта в мире потеряла 27% своей стоимости.

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире – биткоина – в понедельник, 24 января, снизилась до 33 600 долларов США. Это самый низкий показатель с 24 июля 2021 года.

Об этом сообщает Coindesk.

Отмечается, что вторая по популярности криптовалюта – Ether упала на 10%, до 2 270 долларов США, что равняется ее самому низкому показателю с 28 июля 2021 года.

Напомним:

21 января самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin упала до 38 536 долларов – самого низкого значения с начала августа 2021 года.

Тем временем в Евросоюзе вслед за Китаем могут запретить добычу цифровых активов. Предлагают запретить алгоритм, который, в частности, использует Bitcoin.

Самые бедные в Европе, зато первые в операциях с биткоинами: 12% украинцев зарабатывают на криптовалюте

Читайте также: