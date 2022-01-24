В Германии студент устроил стрельбу в университете и застрелился: есть раненые

В Германии студент устроил стрельбу в университете и застрелился: есть раненые

По предварительным данным, нападающий был студентом этого вуза. Он действовал самостоятельно, без сообщников.

В Германии юноша открыл стрельбу на территории Гайдельбергского университета.

Об этом сообщает heidelberg24.de и полиция Манхайма.

Известно, что злоумышленник ранил несколько человек в лекционной аудитории, используя огнестрельное оружие. После этого он направил оружие на себя и выстрелил. Парень погиб. Есть ли другие погибшие, пока неизвестно.

По предварительным данным, нападающий был студентом этого вуза. Он действовал самостоятельно, без сообщников. Мотивы преступления пока остаются неизвестными. По словам следователей, нападение не связано с политическими или религиозными причинами.

Напомним, что в Ивано-Франковске студент избил и стрелял в отца девушки, потому что тот запрещал им встречаться.

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