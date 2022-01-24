В МИД Литвы допустили возможность войны в Европе из-за агрессии России

По словам министра Литвы, пересечение "красных линий" — это не только вторжение на территорию Украины, но и продолжение вмешиваться в политику.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключает возможности, что из-за агрессивной политики России в Европе начнется война.



Об этом он сказал 24 января перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе, сообщает Delfi.

"Да, мы считаем, что война возможна", — сказал глава МИД Литвы.

Он также подчеркнул, что Россия грозит пересечением "красных линий" не только с помощью военных сил, но и тем, что продолжает вмешиваться в политические дела Украины.

"Моя позиция: пересечение границы уже равносильно пересечению "красной линии". По сути, красную границу перешагивают, и когда пытаются незаконно вмешиваться в политические дела страны", — добавил Ландсбергис.

Напомним, командующий ООС Александр Павлюк в интервью The Times считает, что Российская Федерация может начать широкомасштабное вторжение в Украину после завершения зимних Олимпийских игр – 20 февраля.

Между тем, НАТО решило усилить военное присутствие в Восточной Европе. В частности, присылают дополнительные корабли и истребители.

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