В МЗС Литви припустили можливість війни в Європі через агресію Росії

В МЗС Литви припустили можливість війни в Європі через агресію Росії

За словами міністра Литви, перетин "червоних ліній" - це не лише вторгнення на територію України, а й продовження втручатися в політику.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не відкидає можливості, що через агресивну політику Росії в Європі розпочнеться війна.



Про це він сказав 24 січня перед засіданням міністрів закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Delfi.

"Так, ми вважаємо, що війна можлива", - сказав очільник МЗС Литви.

Він також наголосив, що Росія загрожує перетином "червоних ліній" не лише за допомогою військових сил, а й тим, що продовжує втручатися у політичні справи України.

"Моя позиція: перетин кордону вже рівносильний перетину "червоної лінії". По суті, червону межу перетинають, і коли намагаються незаконно втручатися в політичні справи країни", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times вважає, що Російська Федерація може почати широкомасштабне вторгнення до України після завершення зимових Олімпійський ігор - 20 лютого.

Тим часом НАТО вирішило посилити військову присутність у Східній Європі. Зокрема, надсилають додаткові кораблі та винищувачі.

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