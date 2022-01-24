В МЗС Литви припустили можливість війни в Європі через агресію Росії

За словами міністра Литви, перетин "червоних ліній" - це не лише вторгнення на територію України, а й продовження втручатися в політику.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не відкидає можливості, що через агресивну політику Росії в Європі розпочнеться війна.
Про це він сказав 24 січня перед засіданням міністрів закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Delfi.
"Так, ми вважаємо, що війна можлива", - сказав очільник МЗС Литви.
Він також наголосив, що Росія загрожує перетином "червоних ліній" не лише за допомогою військових сил, а й тим, що продовжує втручатися у політичні справи України.
"Моя позиція: перетин кордону вже рівносильний перетину "червоної лінії". По суті, червону межу перетинають, і коли намагаються незаконно втручатися в політичні справи країни", - додав Ландсбергіс.
Нагадаємо, командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times вважає, що Російська Федерація може почати широкомасштабне вторгнення до України після завершення зимових Олімпійський ігор - 20 лютого.
Тим часом НАТО вирішило посилити військову присутність у Східній Європі. Зокрема, надсилають додаткові кораблі та винищувачі.
Читайте також:
- "Росія хоче, щоб ми були слабкими": Кулеба прокоментував блокування двома країнами постачання зброї для України
- США стурбовані словами британського МЗС про плани РФ щодо України, а в Росії назвали заяву дезінформацією
- Тони американської зброї та скандальні німецькі заяви: чи зможуть Україна та світ зупинити Путіна
- В Україну прибула перша партія американської летальної зброї