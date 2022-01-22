На территории ЕС предлагают запретить майнинг криптовалют

Предлагают запретить алгоритм, который в частности использует Bitcoin

В Евросоюзе вслед за Китаем могут запретить добычу цифровых активов.

Об этом пишет Financial Times с ссылкой на слова руководителя центрального банка Швеции и одного из ведущих финансовых регуляторов ЕС Эрика Тедина.

Майнинг криптовалюты требует беспрецедентных вычислительных мощностей и электроэнергии. По мнению регулятора, может помешать достижению целей в рамках Парижского соглашения по климату. Поэтому он уверен, что регулирующие органы по всей Европе должны рассмотреть вопрос о запрете майнинга.

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Руководитель европейского финрегулятора подчеркнул, что не призывает к полному запрету майнинга – только тех, которые реализованы на алгоритме Proof-of-Work, или PoW (алгоритм крупнейших криптовалют таких как Bitcoin, Ethereum и Dogecoin).

Отметим, что в Украине одно из самых высоких количество пользователей криптовалюты в мире – 12% от населения страны. А в нашем ежедневном обращении – 200 миллионов долларов.