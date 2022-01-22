На території ЄС пропонують заборонити майнінг криптовалют

Пропонують заборонити алгоритм, який зокрема, використовує Bitcoin

У Євросоюзі слідом за Китаєм можуть заборонити видобуток цифрових активів.

Про це пише Financial Times з посиланням на слова керівника центрального банку Швеції та одного з провідних фінансових регуляторів ЄС Еріка Тедіна.

Майнінг криптовалюти вимагає безпрецедентних обчислювальних потужностей і електроенергії. На думку регулятора, може перешкодити досягненню цілей в рамках Паризької угоди по клімату. Тому він упевнений, що регулюючі органи по всій Європі повинні розглянути питання про заборону майнінгу.

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Керівник європейського фінрегулятора підкреслив, що не закликає до повної заборони майнінгу – лише тих, які реалізовані на алгоритмі Proof-of-Work, або PoW (алгоритм найбільших криптовалют таких як Bitcoin, Ethereum і Dogecoin).

Зазначимо, що в Україні одна з найвищих кількість користувачів криптовалюти в світі – 12% від населення країни. А в нашому щоденному обігу – 200 мільйонів доларів.