На території ЄС пропонують заборонити майнінг криптовалют

Пропонують заборонити алгоритм, який зокрема, використовує Bitcoin
У Євросоюзі слідом за Китаєм можуть заборонити видобуток цифрових активів.
Про це пише Financial Times з посиланням на слова керівника центрального банку Швеції та одного з провідних фінансових регуляторів ЄС Еріка Тедіна.
Майнінг криптовалюти вимагає безпрецедентних обчислювальних потужностей і електроенергії. На думку регулятора, може перешкодити досягненню цілей в рамках Паризької угоди по клімату. Тому він упевнений, що регулюючі органи по всій Європі повинні розглянути питання про заборону майнінгу.
Керівник європейського фінрегулятора підкреслив, що не закликає до повної заборони майнінгу – лише тих, які реалізовані на алгоритмі Proof-of-Work, або PoW (алгоритм найбільших криптовалют таких як Bitcoin, Ethereum і Dogecoin).
Зазначимо, що в Україні одна з найвищих кількість користувачів криптовалюти в світі – 12% від населення країни. А в нашому щоденному обігу – 200 мільйонів доларів.