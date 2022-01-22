Українські тенісистки в парі пробилися до третього кола Australian Open-2022

Українські тенісистки в парі пробилися до третього кола Australian Open-2022

Марта Костюк та Даяна Ястремська продовжують боротьбу в парному розряді турніру.

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська вийшли до третього раунду парного турніру Australian Open-2022.

У матчі 1/16 фіналу український дует у двох сетах обіграв італійсько-британський тандем Ясміне Паоліні та Хезер Уотстон.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь українок.

Наступними суперницями українського дуету стануть дев'яті сіяні Керолайн Доулхайд із США та австралійка Сторм Сандерс. Матч відбудеться в неділю, 23 січня.

А ось ще одна представниця України в парному розряді Людмила Кіченок завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У парі з латвійкою Оленою Остапенко вона в трьох сетах програла тандему Петра Мартича (Хорватія) / Шелбі Роджерс (США) - 2:6, 6:4, 1:6.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Усі представниці України вже вилетіли з одиночного розряду турніру. Найдалі пройшли Еліна Світоліна та Марта Костюк - вони зупинилися на стадії 1/16 фіналу.

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