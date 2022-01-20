Провалив тест на допінг: відомого українського тенісиста усунули від змагань

Покарання Калениченка розпочинається з 20 січня.

27-річний український тенісист Данило Калениченко провалив тест на допінг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації тенісу.

Українець під час виступу на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі (8-14 листопада 2021 року) здав зразок сечі, який було відправлено до акредитованої лабораторії WADA у Монреалі.

У пробі Каленіченка було виявлено лігандрол – речовина відноситься до категорії S1 забороненого списку WADA (анаболічні агенти) та заборонено Тенісною антидопінговою програмою.

10 січня українцю повідомили про порушення, а з 20 січня розпочалося його тимчасове усунення від змагань.

Гравець зберігає право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

На "челенджері" у столиці Словаччини Каленіченко стартував із кваліфікації та дійшов до іншого кола. Наразі киянин займає 549 місце у рейтингу ATP.

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