Лукашенко призначив дату змін до конституції Білорусі

Референдум відбудеться 27 лютого.

У четвер, 20 січня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким призначив проведення референдуму щодо внесення змін та доповнень до конституції Республіки Білорусь на 27 лютого 2022 року.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

Питання, яке буде винесене на голосування, звучатиме так: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".

Запропоновані самим же Лукашенком поправки передбачають, що одна й та сама особа не зможе обіймати посаду президента країни більше ніж два 5-річні терміни. Оскільки такі обмеження почне діяти після вступу на посаду новообраного президента, Лукашенко у разі перемоги на наступних виборах зможе стати президентом ще на десять років.

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Після закінчення терміну повноважень президент може стати довічним членом верхньої палати парламенту. Крім того, відповідно до запропонованих змін, “президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв’язку зі здійсненням президентських повноважень”.

Рішення референдуму має обов’язковий юридичний характер - через 10 днів після оприлюднення Центрвиборчкомом його результатів, ці зміни мають набрати чинності та стати частиною положень білоруської конституції.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає ймовірність проведення дострокових президентських виборів. Проте відбутися це може лише після змін до білоруської конституції.

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