Лукашенко назначил дату изменений в конституцию Беларуси

Референдум состоится 27 февраля.

В четверг, 20 января, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым назначил проведение референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь на 27 февраля 2022 года.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

Вопрос, который будет вынесен на голосование, будет звучать так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения к Конституции Республики Беларусь?"

Предложенные самим же Лукашенко поправки предусматривают, что одно и то же лицо не сможет занимать должность президента страны более двух 5-летних сроков. Поскольку такие ограничения начнут действовать после вступления в должность новоизбранного президента, Лукашенко в случае победы на следующих выборах сможет стать президентом еще на десять лет.

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По истечении срока полномочий президент может стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Кроме того, согласно предложенным изменениям, "президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением президентских полномочий".

Решение референдума имеет обязательный юридический характер — через 10 дней после обнародования Центризбиркомом его результатов эти изменения должны вступить в силу и стать частью положений белорусской конституции.

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает вероятность проведения досрочных президентских выборов. Однако это может произойти только после изменений в белорусскую конституцию.

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