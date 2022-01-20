Андре Тан вспомнил, как сходил на свидание после развода: "Мне понравилась девушка"

Также знаменитость рассекретил, свободно ли его сердце.
Известный украинский дизайнер Андре Тан весной прошлого года заявил, что развелся со своей женой, Алиной Харечко.
Дизайнер тяжело переживал разрыв. Впрочем, друзья Андре поддерживали его. Через некоторое время дизайнер смог справиться со своими переживаниями и даже начал ходить на свидания.
Знаменитость вспомнил, как летом в прошлом году решил встретиться с девушкой, с которой познакомился на одном мероприятии. Хотя она и понравилась Тану, однако само свидание было неудачным.
"Во-первых, она начала нецензурно выражаться. Во-вторых, она начала рассказывать какие-то истории, очень неприятные для меня. Например, как ее подруги встречаются с олигархами: в одного часы забрала. Я подумал, что все. Если такие подруги, то я точно не хочу продолжать с ней дальше разговор", — рассказал дизайнер, говорится в "Неймовірній правді про зірок".
Андре говорит, что сейчас его сердце свободно. Он пока не встретил ту женщину, с которой хотел бы связать свою жизнь. Впрочем, дизайнер продолжает ходить на свидание и верит, что еще найдет настоящую любовь.
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