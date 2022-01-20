Президент Ирана стал профессором в Москве и предсказал "распад НАТО"

Президент Ирана стал профессором в Москве и предсказал "распад НАТО"

В ходе официального визита Ибрагим Раиси выступил в Государственной думе РФ.

Президент Ирана Ибрагим Раиси находится с официальным визитом в столице России, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным и выступил в Государственной думе.

Как стало известно из трансляции, которую вел российский канал РБК, в своем выступлении Раиси обвинил НАТО в "незаконном проникновении на территории независимых государств".

По словам президента Ирана, такое "угрожающее" поведение Альянса в конечном счете приведет к "его распаду".

В тот же день ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий вручил президенту Ирана диплом почетного профессора, который гарантирует ему права, почести и привилегии. Профессором в какой именно сфере знаний назначили Ибрагима Раиси московские ученые, в сообщении не уточнили.

Напомним, ранее президент Ирана заявил, что бывший глава США Дональд Трамп должен предстать перед судом в связи с убийством высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году.

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