Президент Ірану став професором у Москві та напророкував “розпад НАТО”

Президент Ірану став професором у Москві та напророкував “розпад НАТО”

Під час офіційного візиту Ібрагім Раїсі виступив у Державній думі РФ.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі перебуває з офіційним візитом у столиці Росії, де провів зустріч із російським президентом Володимиром Путіним та виступив у Державній думі.

Як стало відомо із трансляції, яку вів російський канал РБК, у своїй промові Раїсі звинуватив НАТО у “незаконному проникненні на території незалежних держав”.

За словами президента Ірану, така “загрозлива” поведінка Альянсу зрештою призведе до “його розпаду”.

Того ж дня ректор Московського державного університету Віктор Садовничий вручив президентові Ірану диплом почесного професора, який “гарантує йому права, почесті та привілеї". Професором у якій саме сфері знань призначили Ібрагіма Раїсі московські науковці, в повідомленні не уточнили.

Нагадаємо, раніше президент Ірану заявив, що колишній очільник США Дональд Трамп повинен постати перед судом у зв’язку із вбивством високопоставленого генерала, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані у 2020 році.

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