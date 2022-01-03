Президент Ірану вимагає суду над Трампом

За словами іранського лідера, якщо експрезидента США не судитимуть, його чекає помста.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що колишній очільник США Дональд Трамп повинен постати перед судом у зв’язку із вбивством високопоставленого генерала, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані у 2020 році.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

За словами іранського лідера, якщо Трампа не будуть судити, його чекатиме помста.

"Якщо справедливість не переможе, то буде відплата з боку іранського народу" , - пригрозив він під час заходів, які були приурочені до другої річниці смерті Сулеймані.

Окрім експрезидента США, Раїсі хотів би бачити на лаві підсудних колишнього держсекретаря Майка Помпео та деяких інших чиновників.

У своїй промові президент Ірану назвав Трампа "головним злочинцем та вбивцею".

Нагадаємо, раніше Іран погодився відновити переговори зі світовими державами щодо своєї ядерної угоди вже наступного місяця. США також вже готові розпочати процес.

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