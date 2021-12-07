"Це буде дуже сильна річ": Трамп пише мемуари про своє президентство

"Це буде дуже сильна річ": Трамп пише мемуари про своє президентство

Коли з'явиться книга - невідомо.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що пише мемуари про час, коли очолював Білий дім.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Newsmax.

"Ось побачите - це буде дуже сильна річ", - так Трамп прокоментував свою роботу над майбутньою книгою.

За його словами, мемуарами вже зацікавилася низка видавців.

Втім, Трам не назвав термінів, коли книга побачить світ. Не розповів він також ні про її назву, ні про теми, які висвітлить у мемуарах.

"I'M WRITING IT": Donald Trump says he's started working on a memoir, and the "radical left is absolutely afraid."@LyndsayMKeith @seanspicer pic.twitter.com/7lL1nY5eMv — Newsmax (@newsmax) December 7, 2021

Як повідомлялося, колишня держсекретарка США та прихильниця детективних романів Гілларі Клінтон напише роман-триллер під назвою "State of Terror" у співавторстві з відомою канадською письменницею Луїзою Пенні. У центрі історії опиниться держсекретарка-новачок, яка працює в адміністрації конкуруючого політика та намагається запобігти хвилі терористичних атак, яка перетворила світовий порядок у хаос. Зазначається, що сюжет буде заснований на деталях, відомих "лише інсайдерам".