"Это будет очень сильная вещь": Трамп пишет мемуары о своем президентстве

"Это будет очень сильная вещь": Трамп пишет мемуары о своем президентстве

Когда появится книга – неизвестно.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пишет мемуары о времени, когда возглавлял Белый дом.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Вот увидите – это будет очень сильная вещь", – так Трамп прокомментировал свою работу над будущей книгой.

По его словам, мемуарами уже заинтересовался ряд издателей.

Впрочем Трам не назвал терминов, когда книга увидит мир. Не рассказал он также ни о ее названии, ни о темах, которые осветит в мемуарах.

"I'M WRITING IT": Donald Trump может быть запущенным трудом на памяти, и "радиальный уровень является абсолютно афроидным." @LyndsayMKeith @seanspicer pic.twitter.com/7lL1nY5eMv — Newsmax (@newsmax) December 7, 2021

Как сообщалось, бывшая госсекретарь США и поклонница детективных романов Хиллари Клинтон напишет роман-триллер под названием "State of Terror" в соавторстве с известной канадской писательницей Луизой Пенни. В центре истории окажется госсекретарь-новичок, работающая в администрации конкурирующего политика и пытающаяся предотвратить волну террористических атак, превратившую мировой порядок в хаос. Отмечается, что сюжет будет основан на деталях, известных "лишь инсайдерам".