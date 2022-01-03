Президент Ирана требует суда над Трампом

По словам иранского лидера, если экспрезидента США не будут судить, его ждет месть.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что бывший глава США Дональд Трамп должен предстать перед судом в связи с убийством высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам иранского лидера, если Трампа не будут судить, его будет ждать месть.

"Если справедливость не победит, то будет возмездие со стороны иранского народа", — пригрозил он во время мероприятий, приуроченных ко второй годовщине смерти Сулеймани.

Кроме экспрезидента США Раиси хотел бы видеть на скамье подсудимых бывшего госсекретаря Майка Помпео и некоторых других чиновников.

В своей речи президент Ирана назвал Трампа "главным преступником и убийцей".

Напомним, ранее Иран согласился возобновить переговоры с мировыми государствами о своем ядерном соглашении уже в следующем месяце. США также готовы начать процесс.

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