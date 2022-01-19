68-летний Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом

Молодая жена музыканта подарит ему четвертого ребенка.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич завуалированно подтвердил слухи, которые распространялись еще месяц назад о пополнении в его семье.

Так, 68-летний музыкант признался, что в четвертый раз станет отцом. Молодая жена звезды, 37-летняя журналистка Эйнат Кляйн беременна первенцем. Об интересном положении супруги Макаревич рассказал kp.ru.

На поздравление прессы с грядущим пополнением, артист ответил: "Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравление!".

instagram.com/_einatklein_

В окружении Макаревича говорят, что малыш для супругов очень ожидаем, они его планировали. Говорят, что Эйнат решилась на ЭКО, которое сделала в Израиле, где проживает.

Близкие к влюбленным люди даже утверждают, что у них родится мальчик, которого планируют назвать в честь деда Вадимом.

instagram.com/_einatklein_

Для Эйнат Кляйн это будет первый ребенок, в то время как Макаревич имеет троих детей от предыдущих отношений: внебрачная дочь Дана, проживающая вместе со своим мужем в Филадельфии. Также певец имеет сына Ивана, родившегося в 1987 году в браке с Аллой Голубкиной.

Андрей Макаревич с сыном Иваном / instagram.com/jamesoclahoma

В 2000 году у исполнителя родилась дочь Анна.

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