Уилл Смит растрогал Сеть видео, на котором танцевал с 85-летней мамой

Близкий человек артистка праздновал день рождения.

Американский актер Уилл Смит недавно праздновал день рождения своей мамы.

В частности, родному человеку звезды Голливуда исполнилось 85 лет. Они праздновали день рождения мамы в ресторане в кругу близких людей.

К слову, в своем Instagram Уилл опубликовал видео, на котором исполняет зажигательные танцы вместе со своей 85-летней мамой.

"85! С днем рождения, мама. Давай так танцевать до 100 лет", — подписал ролик Смит.

Поклонники были просто в восторге, когда увидели такое милое видео. Они также поздравили маму актера с днем рождения, кроме этого фанаты Смита отметили, что это самый нежный ролик, который они видели в последнее время.

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