Украина получит от США афганские вертолеты — Defence Blog

Первая партия вертолетов должна прибыть в Украину уже этой весной.

В рамках военной помощи США Вооруженные силы Украины могут получить новые вертолеты, принадлежавшие ранее ВВС Афганистана.

Об этом информирует Defence Blog.

Речь идет о пяти вертолетах Mi-17V5s и еще одном вертолете модели Ми-8МТВ. Первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

В статье пишут, что около 20 вертолетов Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. Состояние этой техники неизвестно.

По данным журнала об авиации Scramble, эти вертолеты использовались во время побега афганского правительства в соседние страны – Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако британские самолеты почему-то решили обойти Германию, выбрав более длинный путь в Украину.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.

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