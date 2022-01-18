Україна отримає від США афганські вертольоти — Defence Blog

Перша партія гелікоптерів має прибути до України вже цієї весни.

У межах військової допомоги США Збройні сили України можуть отримати нові гелікоптери, які належали раніше ВПС Афганістану.

Про це інформує Defence Blog.

Йдеться про п’ять вертольотів Mi-17V5s та ще один гвинтокрил моделі Мі-8МТВ. Перша партія гелікоптерів прибуде до України вже цієї весни.

У статті пишуть, що близько 20 вертольотів Мі-8/Мі-17 афганських ВПС перебувають за межами країни. Стан цієї техініки невідомий.

За даними журналу про авіацію Scramble, ці вертольоти використовувалися під час втечі афганського уряду до сусідніх країн – Таджикистану та Узбекистану.

Нагадаємо, що Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Проте британські літаки чомусь вирішили оминути Німеччину, обравши довший шлях до України.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброї Україні.

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