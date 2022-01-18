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У Черкаській області на роботі до смерті замерзли двоє людей

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У Черкаській області на роботі до смерті замерзли двоє людей

УНІАН

У Держпраці розслідують причини трагедії. 

У селі Боровиця Черкаського району Черкаської області на робочому місці знайшли мертвими двох людей. 

Про це 18 січня повідомили в Управлінні Держпраці в Черкаській області. 

Трагедія сталась 16 січня на підприємстві, яка займається вирощуванням зернових та технічних культур. Там на робочому місці знайшли мертвими двох працівників. 

"За інформацією роботодавця, електрика та охоронника підприємства виявили у холодильній камері без ознак життя", - йдеться у повідомленні. 

У Держпраці розслідують причини трагедії. 

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