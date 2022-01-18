У Харкові невідомі жорстоко вбили домашнього собаку

Господарі тварини не розуміють, кому це потрібно та для чого.

У Харкові невідомі отруїли домашню собаку. Живодерів розшукують правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Сергія Грицевця. Там невідомі отруїли домашню собаку. Господарі тварини не розуміють, кому це потрібно та для чого.

“Зараз поліцейські районного відділу здійснюють поквартирний обхід житлового будинку, проводять бесіди з жителями мікрорайону. Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку територіального підрозділу поліції. Встановлюють обставини події та причетні до неї особи”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що закарпатський фермер по всьому світі закупив майже сотню оленів, щоб поповнити ними ліси Карпат.

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